Bengisu Avcı, Ocean's 7 Meydan Okumasında Son Etaba Geçti

Bengisu Avcı, Ocean's 7 Meydan Okumasında Son Etaba Geçti
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Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Japonya-Tsugaru Kanalı'nda Ocean's 7 meydan okumasının son etabına başladı. İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bu projeye destek veren Avcı, 40 kilometrelik mesafeyi 12 saat boyunca yüzerek tamamlamayı hedefliyor.

İSTANBUL, -ULTRAMARATON yüzücüsü Bengisu Avcı, 'Ocean's 7 meydan okumasını bitiren ilk Türk olma hedefiyle bu gece Japonya-Tusgaru Kanalı'nda okyanusa girdi.

Bugüne kadar Manş Denizi, Catalina Boğazı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı ve Kuzey Denizi gibi birbirinden zorlu parkurları yüzerek geçmeyi başaran Bengisu Avcı, son etap olan Tsugaru'da Honshu'dan suya girdi. Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Tsugaru'da 40 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzecek olan Bengisu Avcı, yaklaşık 12 saat boyunca aralıksız kulaç atacak ve okyanusu aşıp Hokkaido'ya varacak. Her kanal geçişini sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve farkındalık yaratmaya adayan Bengisu Avcı, Tsugaru'da AXA Türkiye ile birlikte iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bu kez 'Gelecek neden bir risk olsun ki?" mottosuyla yüzüyor.

Bugüne kadar Ocean's 7 yolunda altı kanalda Türk bayrağını gururla açtığını söyleyen Bengisu Avcı, "Yedinci ve son etabım olan Tsugaru için de hazırım. 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçtiğim gün kurduğum hayallerin gerçek olmasına artık çok yakınım. Her şey, bundan tam yedi yıl önce bir 3 Ağustos günü başlamıştı ve yine her şey 3 bir Ağustos'ta mutlu sona ulaşmak için start veriyoruz. Hokkaido'da Türk bayrağını açacağım anı, büyük bir heyecanla bekliyorum ve binlerce kulacımı bu büyük gurur için atacağım. Herkesin kalbinin benimle beraber atacağına inanıyorum. Okyanusta tek başıma değil 85 milyon kişiyle beraber yüzeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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