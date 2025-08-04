Benfica'ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber

Fenerbahçe ile anlaşan ve kulüplerin anlaşmasını bekleyen Kerem Aktürkoğlu'ndan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanacak Nice maçı öncesi takımına kötü haber geldi.

FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Record'da yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu, pazar günkü idmanda girdiği ikili mücadele sonrasında sağ bileği burkuldu ve antrenmanı yarıda bıraktı. Milli yıldızın Nice maçında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, Portekiz'e hareket ederek 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. Anlaşma sağlanması durumunda milli oyuncunun çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.