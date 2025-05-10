Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

Benfica ve Sporting Beraberlikte Kaldı, Şampiyonluk Yarışı Kızıştı

Benfica ve Sporting Beraberlikte Kaldı, Şampiyonluk Yarışı Kızıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da puanını 79'a yükselterek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.

PORTEKİZ Premier Ligi'nin 33'üncü haftasında Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta sahasında Sporting ile 1-1 berabere kaldı.

Portekiz Premier Ligi'nin 33'üncü haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Benfica sahasında Sporting'i konuk etti. İki takım, son 2 haftaya 78'er puanla ilk 2 sırada girdi. Estadio Luz'da oynanan maça Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı.

4'üncü dakikada konuk ekip Sporting, Trincao ile öne geçti. Benfica, bu gole 63'üncü dakikada ise milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu golüyle karşılık verdi Benfica şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Takımın tek golünü atan Kerem, 84'üncü dakikada yerini Dahl'a bırakırken, Orkun Kökçü 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla iki takım da puanını 79'a yükseltirken, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini mağlup eden Sporting, son haftaya avantajlı girdi. Portekiz Ligi'nin şampiyonun belli olacağı son haftada Benfica deplasmanda Braga'ya konuk olacak. Sporting ise evinde Guimaraes'i konuk edecek. Öte yandan sezona Galatasaray'da başlayan ardından transferin son günü Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 46 maçta 15 gol 10 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu Orkun Kökçü ise Benfica formasıyla 48 maçta 11 gol atıp, 8 asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.