Benfica son nefeste kazandı

Benfica, Arouca deplasmanında 90+6'da Franjo Ivanovic'in attığı golle 2-1 kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Portekiz Premier Lig'in 26. haftasında Benfica, deplasmanda Arouca'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada konuk ekip galibiyeti uzatma dakikalarında buldu.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Municipal de Arouca Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 7. dakikada Barbero'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Benfica ise ikinci yarıda oyuna denge getirdi. Konuk ekibin ilk golünü 50. dakikada Richard Rios kaydetti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Franjo Ivanovic, 90+6'da attığı golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.

MAÇTA İKİ KIRMIZI KART

Mücadelenin son anlarında iki takım da 10 kişi kaldı. Arouca'da 90. dakikada Alfonso Trezza kırmızı kart görürken, aynı dakikada Benfica'da Amar Dedic de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BENFICA YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Benfica puanını 62'ye yükseltirken, Arouca 26 puanda kaldı.

Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular

Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Tek tek vurup indirdiler
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü
İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü

İran'ın en büyük destekçisi! Komutanları uykusunda öldürüldü
Henüz ömrünün baharındaydı! 20 yaşındaki futbolcudan acı haber

Türk futbolunun acı kaybı! 20 yaşında hayatını kaybetti
ABD ordusu, Haseke'deki Rümeylan üssünden çekildi

Savaş sürerken ABD'den Türkiye'nin yanı başında sürpriz adım
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti

Oğuzhan'ı çıldırtan olay: Ağlamayacaksın
Ester'in Mbappe için söyledikleri olay oldu

Ester'in Mbappe için söyledikleri tartışma yarattı!