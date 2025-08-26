Benfica'nın Hedefi Fenerbahçe'yi Yenmek

Enzo Barrenechea: Hedefimiz maçı kazanmak

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ve oyuncusu Enzo Barrenechea Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında konuşan Bruno Lage yarınki maçı kazanmaları gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok yüksek nitelikleri olan bir kadro. Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında bir olarak Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanma. Taraftardan büyük destek istemekteyiz. Maçın her dakikasını anlayarak, kavrayarak desteklerini sergilemeleri gerekiyor" dedi.

'DAİMA HEDEFİMİZ MAÇLARI KAZANMAK'

Takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa finansal açıdan darbe alacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Daima hedefimiz maçları kazanmak. Her maçı da ayrı değerlendirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bruno Lage, karşılaşmanın hakemi ile ilgili de, "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic" şeklinde konuştu.

'KEREM'İN YÜZÜ GÜLÜYORDU'

Kerem Aktürkoğlu'nun Tondale maçında moralsiz göründüğü yönündeki yorumları da yanıtlayan bulunan Lage, "Kerem Aktürkoğlu bir yana, benim tüm futbolcularımla aram iyi. Kerem'in maç biterken moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız mı? Yüzü gülüyordu ve takımına destek verdi" dedi.

'BU MAÇTAN GALİP AYRILMAMIZ GEREKİYOR'

Fenerbahçe karşısındaki oyun planları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Lage, "Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız" diye konuştu.

'SEMEDO İLE UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞMÜYORUM'

Bruno Lage, Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo için de şu ifadeleri kullandı:

"Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım"

Enzo Barrenechea ise yaptığı açıklamada hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu söyleyerek,

"Kadıköy'de iyi bir oyun sergiledik. Bu performansımız devam edecek. Hedefimiz maçı kazanmak. Aklımızın ucundan bile geçmiyor elenmek. Şampiyonlar Ligi'ne girmek en önemli hedefimiz" ifadelerini kullandı.