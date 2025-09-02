Benfica, Kerem'in yerini hemen doldurdu

Haberler

Fenerbahçe'ye 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Kerem Aktürkoğlu'nu gönderen Benfica, yerini 20 milyon Euro'ya Dodi Lukebakio ile doldurdu. 27 yaşındaki Belçikalı yıldız, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro şarta bağlı bonuslarla kadrosuna katarken Benfica milli yıldızın yerini çok geçmeden doldurdu.

KEREM'İN YERİ HEMEN DOLDU

Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden sonra yeni bir ismi resmen duyurdu. Portekiz ekibi Sevilla'nın kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'yu 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Belçikalı yıldız, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Sevilla ile toplamda 39 maça çıkan Lukebakio, söz konusu karşılaşmalarda 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.

