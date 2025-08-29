Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile Anlaştı

Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile Anlaştı
Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile 22 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli üzerinden prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Transferin toplam değeri hedeflere bağlı olarak 25 milyon Euro'ya ulaşabilir.

Portekiz ekibi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile 22 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Portekiz temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sport Lisboa e Benfica-Futebol, SAD, oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun sportif haklarının satışı konusunda Türkiye'den Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. Söz konusu anlaşma, prensip olarak oyuncunun sportif haklarının 22 milyon 500 bin Euro tutarında ve hedeflere bağlı değişken bir ücret karşılığında kesin olarak devredilmesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro tutarına ulaşabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Galatasaray'ın rüçhan hakkı bulunduğu için bu şartlar kendisine daha önceden bildirilmiştir" denildi. - İSTANBUL

