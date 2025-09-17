Haberler

Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde
Haber Videosu

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun, Benfica ile anlaştı. Bu gelişme, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendiği dönemde yaptığı övgü dolu açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mourinho'nun Benfica hakkındaki sözlerini sosyal medyada eleştirel yorumlarla gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendiği dönemde yaptığı övgü dolu açıklamalar yeniden gündeme geldi.

BENFİCA İLE ANLAŞTI

Portekiz ekibi Benfica, 3-2'lik şok Karabağ mağlubiyetinin ardından teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı ve Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ESKİ SÖZLERİ HATIRLANDI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başındayken Benfica'ya 1-0 elendiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar tekrar gündeme taşındı. Portekizli teknik adam, o dönem Benfica'yı öve öve bitirememişti.

TARAFTARDAN ELEŞİRİLER

Sarı-lacivertli taraftarlar, Mourinho'nun Benfica hakkındaki o sözlerini sosyal medyada yeniden gündeme getirerek eleştirel yorumlarda bulundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İstanbul trafiğinde yeni uygulama! Tüm araçların radyolarında bu anons duyulacak

Trafikte yeni dönem! Tüm radyolarda müzik duracak, bu anons duyulacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemin açar:

bizimle onların arasındaki fark kerem kendi takımına sadıktı ülkesine gol atı ama o haindi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemin açar:

adamın maçı satığı beliydi zaten

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşetin nedeni korkunç! 'Evi cinler sardı' deyip 5 yaşındaki oğlunu katletmiş

Nedeni korkunç! Anne 5 yaşındaki oğlunun boğazını bu yüzden kesmiş
Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı

Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.