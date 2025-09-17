Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun, Benfica ile anlaştı. Bu gelişme, Mourinho'nun Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendiği dönemde yaptığı övgü dolu açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mourinho'nun Benfica hakkındaki sözlerini sosyal medyada eleştirel yorumlarla gündeme taşıdı.
BENFİCA İLE ANLAŞTI
Portekiz ekibi Benfica, 3-2'lik şok Karabağ mağlubiyetinin ardından teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı ve Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcının kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ESKİ SÖZLERİ HATIRLANDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başındayken Benfica'ya 1-0 elendiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından yaptığı açıklamalar tekrar gündeme taşındı. Portekizli teknik adam, o dönem Benfica'yı öve öve bitirememişti.
TARAFTARDAN ELEŞİRİLER
Sarı-lacivertli taraftarlar, Mourinho'nun Benfica hakkındaki o sözlerini sosyal medyada yeniden gündeme getirerek eleştirel yorumlarda bulundu.