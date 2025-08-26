Benfica, Fenerbahçe ile Rövanş Maçına Hazır

PORTEKİZ ekibi Benfica, Fenerbahçe ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Benfica, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Estadio da Luz'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Portekiz ekibi bu mücadele öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.