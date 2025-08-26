Benfica, Fenerbahçe ile Maç İçin Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Portekiz ekibi Benfica, hazırlıklarını tamamladı.

Benfica Campus'te teknik direktör Bruno Lage yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünü basın mensupları takip etti. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular top kapma çalışmasıyla antrenmana devam ederken, daha sonra istasyon koşuları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Benfica-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 22.00'de Estadio de Luz'da oynanacak.