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Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

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Portekiz Ligi'nin 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao'yu 4-0 mağlup etti. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri Leandro Barreiro ve milli futbolcu Orkun Kökçü attı. Orkun'un golünde asisti ise bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. Orkun, ligde 10 maç sonra gol attı. Kerem ise 4 maç sonra gol katkısı verdi.

Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao ile karşılaştı. Benfica ev sahipliğinde oynanan maçı Bruno Lage'nin öğrencileri 4-0 kazandı.

KEREM ORKUN'A ASİST YAPTI

Benfica'ya galbiyeti getiren golleri 11, 36 ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro, 81. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti. Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. Orkun, ligde 10 maç sonra gol attı. Kerem ise 4 maç sonra gol katkısı verdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Benfica bu sonuçla birlikte puanını 41'e çıkardı. Famalicao ise 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Casa Pia ile karşılaşacak. Famalicao ise Estrela'yı konuk edecek.

Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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