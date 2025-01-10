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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu depremi

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Benfica'da gol yollarında etkisini kaybeden Kerem Aktürkoğlu'nun performansı tartışılmaya devam ediyor. Son haftalarda düşüş yaşayan milli oyuncu, 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'a formasını kaptırma ihtimali dillendiriliyor.

Portekiz ekibi Benfica'da gol yollarında etkisini kaybeden Kerem Aktürkoğlu'nun performansı tartışılmaya devam ederken, milli yıldızın kadrodaki yeri de sallantıda.

KUPA MAÇINDA 11 BAŞLAYAMADI

Benfica'nın Braga ile oynadığı Portekiz Kupası yarı final maçında teknik direktör Bruno Lage, ilk 11'de Kerem Aktürkoğlu yerine Schjelderup'a forma verdi. Schjelderup performansıyla büyük beğeni toplarken, Kerem 65'te oyuna dahil oldu. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Schjelderup'un takımda tutulma ihtimali kuvvetlendi ve Kerem'in yerini tehdit ediyor.

16 GOLE KATKI VERDİ

7 Aralık'tan bu yana gol atamayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica'da çıktığı 22 maçta 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu depremi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

HIZLI KOŞAN ATIN BOKU SEYREK DÜŞERMİŞ..........

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Haber Yorumlarıİbrahim Uzun:

motormu bu hep iyi olacak

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