Bellona Kayserispor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde antrenman yaparak sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Bellona Kayserispor, yarın sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor