Bellona Kayserispor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 8 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.