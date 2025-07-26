Bellona Kayserispor, Gaziantep FK'yi 3-2 Yenerek Hazırlık Maçını Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık maçında 3-2 galip geldi. Sarı kırmızılı ekip, ilk yarısını 2-0 önde tamamladıktan sonra ikinci yarıda fazla gollerle skoru artırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan hazırlık maçını Kayseri temsilcisi 3-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Bellona Kayserispor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın 36 ve 37. dakikalarında Carlos Mane'nin attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor 57. dakikada Miguel Cardoso'nun attığı golle farkı üçe çıkardı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında ise Gaziantep FK, aradığı golleri 72 ve 90'ıncı dakikalarda Deian Sorescu'yla buldu.

Karşılaşma 3-2 sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?

Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.