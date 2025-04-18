Bellona Kayserispor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı.

Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.