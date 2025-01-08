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Bellingham'ın soyunma odasında Arda Güler'e söyledikleri ortaya çıktı

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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Deportiva Minera maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arda'nın takım arkadaşı Jude Bellingham'ın da maç sonrası yıldız futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bellingham'ın Arda için, "Seni son vuruş konusunda çok rahat gördüm. Oraki herkesle bunu konuştuk" dediği öğrenildi.

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu eleme maçında 4. Lig ekibi Deportiva Minera evinde Real Madrid'i ağırladı. Milli yıldızımız Arda Güler, maça damgasını vurdu. Attığı 2 golle birlikte yıldızlaşan 19 yaşındaki futbolcu hakkında takım arkadaşı Jude Bellingham övgü dolu sözler kullandı.

"HERKES SENİ KONUŞTU"

Defansa Central'in haberine göre karşılaşmanın ardından soyunma odasında Güler'in yanına gelen Bellingham, "Seni son vuruş konusunda çok rahat gördüm. Oraki herkesle bunu konuştuk" dedi.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Eflatun beyazlı forma altında bulduğu forma süresi tartışma konusu olan Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile birlikte 21 maça çıktı. Arda bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans göstermeyi başardı.

Bellingham'ın soyunma odasında Arda Güler'e söyledikleri ortaya çıktı
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCarsambali:

Bizde diyorduk nerde kaldi Arda Guler haberleri..Adam amator takima gol atmis mansetlerde..

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