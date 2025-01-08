Bellingham'ın soyunma odasında Arda Güler'e söyledikleri ortaya çıktı

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu eleme maçında 4. Lig ekibi Deportiva Minera evinde Real Madrid'i ağırladı. Milli yıldızımız Arda Güler, maça damgasını vurdu. Attığı 2 golle birlikte yıldızlaşan 19 yaşındaki futbolcu hakkında takım arkadaşı Jude Bellingham övgü dolu sözler kullandı.

"HERKES SENİ KONUŞTU"

Defansa Central'in haberine göre karşılaşmanın ardından soyunma odasında Güler'in yanına gelen Bellingham, "Seni son vuruş konusunda çok rahat gördüm. Oraki herkesle bunu konuştuk" dedi.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Eflatun beyazlı forma altında bulduğu forma süresi tartışma konusu olan Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile birlikte 21 maça çıktı. Arda bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans göstermeyi başardı.