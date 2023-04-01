Belki de şampiyonluğu getirecek! Nelsson çizgiden çıkardı, Galatasaray hayata döndü
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Adana Demirsporlu Ndiaye'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu Victor Nelsson çizgiden çıkardı. Danimarkalı stoper, bu hamleyle takımını maçta tuttu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, rakibi karşısında istediği pozisyonları bulamadı. Kontrataklarla gelen Adana Demirspor, 68. dakikada Nelsson'a takıldı.
ÇİZGİDE MÜDAHALE
68. dakikada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu pozisyonu takip eden Victor Nelsson müdahalesiyle çıkardı. Danimarkalı stoper, bu hamleyle takımını maçta tuttu.
ALKIŞ ALDI
Nelsson'un bu hamlesinden sonra Sarı-Kırmızılı tribünlerden alkış tufanı koptu.