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Belki de şampiyonluğu getirecek! Nelsson çizgiden çıkardı, Galatasaray hayata döndü

Spor Haberleri

Adana Demirsporlu Ndiaye'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu Victor Nelsson çizgiden çıkardı. Danimarkalı stoper, bu hamleyle takımını maçta tuttu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, rakibi karşısında istediği pozisyonları bulamadı. Kontrataklarla gelen Adana Demirspor, 68. dakikada Nelsson'a takıldı.

Belki de şampiyonluğu getirecek! Nelsson çizgiden çıkardı, Galatasaray'ı hayatta tuttu

ÇİZGİDE MÜDAHALE

68. dakikada Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu pozisyonu takip eden Victor Nelsson müdahalesiyle çıkardı. Danimarkalı stoper, bu hamleyle takımını maçta tuttu.

Belki de şampiyonluğu getirecek! Nelsson çizgiden çıkardı, Galatasaray hayata döndü

ALKIŞ ALDI

Nelsson'un bu hamlesinden sonra Sarı-Kırmızılı tribünlerden alkış tufanı koptu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Galatasaray Spor Haberler

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