Belki de kariyerine büyük bir darbe vurdu! Ersun Yanal tuttuğu Süper Lig devini resmen açıkladı
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Bir televizyon programına katılan deneyimli teknik direktör Ersun Yanal, çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıkladı. "Baba tarafımda herkes Fenerbahçeli" diyen Yanal, "Dedem Fenerbahçe genç takımında oynamış. Bizim ailede babam da Fenerbahçeli. Annemin Galatasaray'da oynamış kuzenleri var. Biz Fenerbahçeliyiz." ifadelerini kullandı. Sunucunun, "Bu açıklamadan sonra Beşiktaş, Galatasaray hatta Milli Takım kapısı bile daha zor açılır" sözlerine ise Yanal, "Her şeyin bir bedeli var" dedi.
2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi nisan ayında şampiyon yapan Ersun Yanal, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında Emek Ege'nin sorularını yanıtladı. Samimi cevaplar veren deneyimli hoca, Fenerbahçeli olduğunu da resmen açıkladı.
"Siz Fenerbahçeli misiniz gerçekten?" sorusuna "Evet" cevabı veren Yanal, sarı lacivertli renklere nasıl gönül verdiğini şöyle anlattı:"Dedem Fenerbahçe genç takımında oynamış. Bizim ailede babam da Fenerbahçeli. Annemin Galatasaray'da oynamış kuzenleri var. Ama bizim baba tarafında herkes Fenerbahçeli. Biz Fenerbahçeliyiz."
Emek Ege'nin "Daha gençsiniz... Bundan sonra önünüzde uzun bir kariyer var. Bu açıklamanızla benim için Beşiktaş, Galatasaray hatta Milli Takım kapısı bile daha zor açılır" sözlerine Yanal, "Benim çocukluk hayalim, kariyer hayalim Fenerbahçe'de şampiyon olmaktı. Her şeyin bir bedeli var, en güzel bedel en sevdiğin şeye kavuşmaktır" karşılığını verdi.
"Bir Fenerbahçe dönemi daha olabilir mi?" sorusuna ise Yanal, "Her zaman! Şampiyon olduğun yer, en büyük mutluluğu yaşadığın yerdir. En mutlu olduğun günü yaşadığın ve sevgi gördüğün bir yerin sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülecek bir şey olamaz" dedi.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022