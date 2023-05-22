Belediye Kütahyaspor, play-off'ta Karaköprüspor ile eşleşti

Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un son haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamladı ve play-off'ta Karaköprü Belediyespor'un rakibi oldu.