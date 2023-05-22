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Belediye Kütahyaspor, play-off'ta Karaköprüspor ile eşleşti

Belediye Kütahyaspor, play-off'ta Karaköprüspor ile eşleşti

Spor Haberleri

Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un son haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamladı ve play-off'ta Karaköprü Belediyespor'un rakibi oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'un son haftasında 1954 Kelkit Belediyespor'u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak ligi 3. sırada tamamladı ve play-off'ta Karaköprü Belediyespor'un rakibi oldu.

Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un son haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor maçına play-off finaline yükselme ihtimaliyle çıktı. Rakibini Berkant Kök, Talha Mayhoş, Emrah Dağ ve Ali Kemal Özkan'ın golleriyle 4-1 yenen Mavi Şimşekler, Belediye Derincespor'un galip gelmesiyle doğrudan play-off finaline yükselme şansını yitirdi. Ligi 3. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Belediye Kütahyaspor'un rakibi ligi 6. sıradaki Karaköprü Belediyespor oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Belediye Kütahyaspor - Karaköprü Belediyespor maçı Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak. Önümüzdeki hafta içi oynanması planlanan maçın tarihini ve saatini federasyon açıklayacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Spor Haberler

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