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Belediye Derincespor Menemen FK'yı 3-2 mağlup etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Menemen FK'yı konuk etti ve maçı 3-2 kazandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Menemen FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-2 Menemen FK kazandı.

Hakemler: Süleyman Bahadır, Mücahit Değermenci, Ramazan Ufuk Avdaş

Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Ömer Özdemir, Alpay Çelebi, Furkan Şeker (Eren Bayraktar dk. 90), Taha Aydınlı (Kerem Altıntaş dk. 90+5), Tuğkan Kamışoğlu, Murat Arda Ayhan, Melik Derin (Ali Gündoğdu dk. 78), Ünal Emre Durmuşhan, Okan Baydemir, Mehmet Akyüz

Menemen FK: Bora Göymen, Onur Akdeniz, Feyyaz Belen, Muhammed Emir Terzi, Okan Dernek (Recep Aydın dk. 70), Mertcan Açıkgöz, Sedat Şahintürk (Hıfsullah İsmail Erdoğan dk. 81), Özkan Yıldırım (İbrahim Has dk. 70), Orhan Yıldırım, Mehmet Alp Kurt (Emre Keskin dk. 83), Kemal Rüzgar (Onat Kutay Kurt dk. 81)

Goller: Tuğkan Kamışoğlu (dk. 23), Mehmet Akyüz (dk. 65) (Belediye Derincespor), Orhan Yıldırım (dk. 43), Kemal Rüzgar (dk. 62), Mertcan Açıkgöz (dk. 87) (Menemen FK)

Sarı kartlar: Alpay Çelebi (Belediye Derincespor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Derincespor Menemen Çelebi Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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