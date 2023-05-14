- Belediye başkanı basketbol takımında

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinin 50 yaşındaki belediye başkanı Alp Kargı, Merzifon Belediyespor basketbol takımının formasını terletiyor.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Merzifon Belediyespor'un Güleç ABC Gençlik ile oynadığı maçta 12 numaralı formayla parkeye çıkan Alp Kargı, performansıyla gençlere örnek oldu.

Mavi-beyazlı takımının 87-69 galip geldiği maçın sonunda düşüncelerini paylaşan Kargı'ya sporcu arkadaşları sulu şaka yaptı.

Alkış aldığı mücadelesinin ardından gelecek haftaki Iğdır temsilcisi karşısında da sahada yer alacağını anlatan Belediye Başkanı Kargı, "Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Bunu başardık. Play-off oynayacağız. Seyircimizi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça bekliyorum" dedi. Basketbolcu başkan, hedefinin takımını 2. lige çıkarmak olduğunu söyledi.