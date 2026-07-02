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Belçika, uzatmalarda son 16 biletini kaptı

Belçika, uzatmalarda son 16 biletini kaptı
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2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika, normal süresi 2-2 biten maçta Senegal'i uzatma bölümlerinin son dakikalarında kazandığı penaltı golüyle 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika, normal süresi 2-2 berabere biten maçta Senegal'i uzatma bölümlerinin son dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika ile Senegal, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren maçta Belçika uzatma bölümlerinde kazandığı penaltıyla rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Romelu Lukaku, 89. dakikada ve 120+3. dakikada penaltıdan Youri Tielemans attı. Senegal'in gollerini 25. dakikada Habib Diarra ve 51. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.

Belçika, son 16 turunda, ABD - Bosna Hersek maçının galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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