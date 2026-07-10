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Belçika, çeyrek finaldeki İspanya karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

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LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile karşılaşacak Belçika, Los Angeles'taki son antrenmanını gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda ısınma ve top kapma çalışmaları yapıldı. Maç 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de.

LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Los Angeles'ta İspanya ile karşılaşacak Belçika, mücadele öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirdi.

ABD Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin tesislerindeki antrenman sahasında teknik direktör Rudi Garcia yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde İspanya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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