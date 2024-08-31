Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri

Beşiktaş Avrupa Ligi maç tarihleri! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, ilk maçı ne zaman ve kimle oynayacak? İşte, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü haberimizde!

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇLARI

26 Eylül 2024: Ajax - Beşiktaş (D)

3 Ekim 2024: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt

24 Ekim 2024: Lyon - Beşiktaş (D)

6 Kasım 2024: Beşiktaş - Malmö

28 Kasım 2024: Beşiktaş - M. Tel-Aviv

12 Aralık 2024: Bodo/Glimt - Beşiktaş (D)

22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş (D)