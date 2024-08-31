Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, ilk maçı ne zaman ve kimle oynayacak? İşte, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü!
Beşiktaş Avrupa Ligi maç tarihleri! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, ilk maçı ne zaman ve kimle oynayacak? İşte, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü haberimizde!
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇLARI
26 Eylül 2024: Ajax - Beşiktaş (D)
3 Ekim 2024: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt
24 Ekim 2024: Lyon - Beşiktaş (D)
6 Kasım 2024: Beşiktaş - Malmö
28 Kasım 2024: Beşiktaş - M. Tel-Aviv
12 Aralık 2024: Bodo/Glimt - Beşiktaş (D)
22 Ocak 2025: Beşiktaş - Athletic Club
30 Ocak 2025: Twente - Beşiktaş (D)