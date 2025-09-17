Beerschot Kulübü Japon Yatırımcıya Satış Sürecinde Son Aşamada

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin kulüp başkanlığını yaptığı Belçika Challenger Pro Lig ekibi Beerchot, Japon yatırım grubu United World'a satışı için yapılan müzakerelerde sona gelindi.

Belçika'da mücadele eden ve Prens Abdullah bin Musad El Suud'un sahip olduğu Beerschot kulübü, Japon yatırım grubu tarafından resmi olarak devir alınma sürecinde ilerleme kaydedildi. United World grubu, yetkililerle anlaşma sağladığı ve devrin hafta sonu itibarıyla resmiyete dönüşmesi bekleniyor.

Yetkililerin Belçika ve Anvers'e yaptıkları kapsamlı ziyaretten sonra Japon yatırım grubunun temsilcileri önümüzdeki günlerde Koekenstad'a gelecek. Beerschot Başkanı Selahattin Baki'nin de United World adına nihai devri yönetmek için Belçika'ya gideceği öğrenildi. Yapılan anlaşma sonrası imzaların atılmasıyla kulübün devri resmiyete kavuşacak.

Beerchot takımının 20 Eylül Cumartesi akşamı Kiel'de Francs Borains'e oynayacağı lig maçı taraflar için 'devir maçı' olması bekleniyor. - İSTANBUL