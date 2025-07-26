Bedirhan Akburak Balkan Şampiyonu Oldu

Bedirhan Akburak Balkan Şampiyonu Oldu
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Bayburtlu milli sporcu Bedirhan Akburak, Edirne'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Wushu Kung-fu Sanda kategorisinde gençler 70 kiloda, finalde Mısırlı rakibini yenerek altın madalya kazandı ve şampiyonluk unvanını kazandı.

Bayburtlu milli sporcu Bedirhan Akburak, Balkan şampiyonu oldu. Akburak, finalde rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Edirne'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Wushu Kung-fu Sanda kategorisinde gençler 70 kiloda mücadele eden Bedirhan Akburak, finalde Mısırlı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı ve Balkan şampiyonu oldu.

Milli takım seçmelerinde de başarılı bir performans sergileyen Akburak, Eylül ayında Bosna Hersek'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Avrupa şampiyonluğu için çalışmalara başlayan Akburak, başarısıyla Bayburt spor tarihinde bir ilke imza attı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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