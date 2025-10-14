Haberler

Bedensel Engelliler Dünya Plaj Oyunları Mersin'de Yapılacak

18-25 Ekim tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Bedensel Engelliler Dünya Plaj Oyunları'na 26 ülkeden 300 sporcu katılacak. Oyunlar, plaj voleybolu, air badminton, halter, modern pentatlon ve yelken gibi branşlarda gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre oyunlara 26 ülkeden 300 sporcu katılacak.

Kentin Akdeniz kıyı şeridindeki farklı tesis ve plajlarında gerçekleştirilecek oyunlarda plaj ve ayak voleybolu, air badminton, halter, modern pentatlon ve yelken branşları yer alacak.

Açıklamada, "Ayrıca halter branşı, plaj oyunlarından sonra 26 Ekim-4 Kasım tarihlerinde IBSA Görme Engelliler Dünya Şampiyonası olarak devam edecektir." denildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
