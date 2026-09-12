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Beatrice Mompremier, Melikgazi Kayseri’de

Beatrice Mompremier, Melikgazi Kayseri’de
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Beatrice Mompremier’i kadrosuna kattı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Beatrice Mompremier'i kadrosuna kattı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu Beatrice Mompremier'i transfer etti.

2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Türkiye'de forma giyen Mompremier'in, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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