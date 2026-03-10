Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Fenerbahçe Kulübü, çalışanlarına yönelik dikkat çeken bir ödeme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün tüm çalışanlarına kişi başı 300 bin TL promosyon ödemesi yapacağı öğrenildi.

TÜM PERSONELİ KAPSAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, kulüp bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara kişi başı 300 bin TL promosyon ödemesi yapma kararı aldı. Alınan kararın kulüp personeli arasında büyük memnuniyet yarattığı belirtildi.

KULÜP İÇİNDE MOTİVASYON HAMLESİ

Yönetimin bu adımıyla kulüp çalışanlarının motivasyonunun artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün çalışanlarına yönelik bu yüksek promosyon ödemesi spor kamuoyunda da dikkat çekti.