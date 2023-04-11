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Bayern, yeni Lewa'sına kavuşuyor! Genç yıldıza ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Spor Haberleri

Forvet arayışlarını sürdüren Bayern Münih, Benfica'da forma giyen Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmak istiyor. Alman devinin yıldız futbolcuyu almak için 100 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkardı.

Robert Lewandowski'nin yokluğunu doldurmaya çalışan Bayern Münih, Benfica'nın Portekizli süper yeteneği Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alman Sky Sports'ta yer alan habere göre, Robert Lewandowski'nin boşluğunu dolduramayan Bayern, yaz transfer dönemi için 100 milyon euro bütçe ayırdı. Alman devinin, golcü transferi için Gonçalo Ramos'a öncelik verdiği kaydedildi.

Bayern, yeni Lewa'ya kavuşuyor! Genç yıldıza ödenecek bonservis dudak uçuklatır

Bayern'nin Gonçalo için menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu vurgulandı. Alman devinin 21 yaşındaki yetenekli futbolcu dışında Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolu Mouani, Napoli'den Victor Osimhen ve Tottenham'dan Harry Kane'in de içinde bulunduğu bir transfer listesi olduğu belirtildi.

Benfica formasıyla bu sezon toplamda 38 karşılaşmada forma giyen 21 yaşındaki başarılı futbolcu, söz konusu maçlarda 25 gol kaydederken 11 de asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Bayern Münih Benfica Spor Haberler

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