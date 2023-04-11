Bayern, yeni Lewa'sına kavuşuyor! Genç yıldıza ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Forvet arayışlarını sürdüren Bayern Münih, Benfica'da forma giyen Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmak istiyor. Alman devinin yıldız futbolcuyu almak için 100 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkardı.

Robert Lewandowski'nin yokluğunu doldurmaya çalışan Bayern Münih, Benfica'nın Portekizli süper yeteneği Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ÖNCELİK RAMOS

Alman Sky Sports'ta yer alan habere göre, Robert Lewandowski'nin boşluğunu dolduramayan Bayern, yaz transfer dönemi için 100 milyon euro bütçe ayırdı. Alman devinin, golcü transferi için Gonçalo Ramos'a öncelik verdiği kaydedildi.

TEMAS KURULDU

Bayern'nin Gonçalo için menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu vurgulandı. Alman devinin 21 yaşındaki yetenekli futbolcu dışında Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolu Mouani, Napoli'den Victor Osimhen ve Tottenham'dan Harry Kane'in de içinde bulunduğu bir transfer listesi olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Benfica formasıyla bu sezon toplamda 38 karşılaşmada forma giyen 21 yaşındaki başarılı futbolcu, söz konusu maçlarda 25 gol kaydederken 11 de asist yaptı.