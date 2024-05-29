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Bayern Münih, Vincent Kompany'i teknik direktör olarak atadı

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Bundesliga ekiplerinden Bayer Münih, Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına 38 yaşındaki Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'yi getirdi.

Bundesliga ekiplerinden Bayer Münih, Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına 38 yaşındaki Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'yi getirdi.

Bundesliga'yı 3. sırada tamamlayarak geçtiğimiz sezon taraftarın beklentisinden uzak kalan Bayern Münih, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti. Alman ekibi, Thomas Tuchel ile yollarını ayırıp, Burnley'i geçen sezon Championship'te şampiyon yapan Vincent Kompany ile 3 yıllık sözleşme anlaşma sağladı.

Kompany, 2020 yılında futbolculuk hayatını noktaladıktan hemen sonra Anderlecht'in başına geçti. Genç antrenör, ilk teknik adamlık deneyiminde 90 maçta 1,70 puan ortalaması tutturdu. Belçikalı teknik adam çalıştırdığı ikinci takım Burnley'i geçen sezon Championship'te şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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