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Bayern Münih'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kim Min-Jae kararı

Bayern Münih'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kim Min-Jae kararı
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'teki kariyeri hakkında çarpıcı bir karar verildi. Beklentilerin altında performans gösteren Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması gündemde. Bayern Münih, Kim Min-Jae için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin Bayern Münih'teki kariyerine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

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Sky Sports'un haberine göre; Bayern Münih, performansını yeterli bulmadığı Kim Min-Jae için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Bayern'in artık dokunulmaz olarak görmediği Kim Min-Jae'nin Bayern ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bayern yönetimi Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması halinde takıma yeni bir stoper katmayı hedefliyor.

Bu gelişmenin üzerine Kim Min-Jae'yi yeniden Fenerbahçe'de görmek isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime çağrıda bulunarak yıldız oyuncunun takıma katılması için harekete geçti.

NAPOLI'DEN TRANSFER OLDU

Bayern'in geçtiğimiz sezon 50 milyon Euro karşılığında Napoli'den transfer ettiği 28 yaşındaki oyuncu, Bayern forması ile çıktığı 77 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. Kim Min-Jae, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

Fener Önce Kara para aklayan Başkan ve yöneticilerini göndersin,,,, En iyi oyuncuları getirin olmaz işte,, bak dünya markası hoca oldu Yılmaz vural

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Haber Yorumlarıozgurilhan89:

a haber

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