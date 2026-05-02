Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, lösemi teşhisi konan Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Bavyera ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, "Bir oyundan daha fazlası. Hayat kurtarma fırsatı. Hemen kaydolun. Fark yaratın." mesajıyla yıldız futbolcuların yer aldığı bir video paylaşıldı.
Paylaşımda Bundesliga'da bugün oynanacak Bayern Münih-Heidenheim maçı öncesi futbolseverler, kök hücre bağışı için kayıt yaptırmaya davet edildi.
Freiburg'dan devre arasında kiralık olarak Heidenheim'a giden 24 yaşındaki kanat oyuncusu Eren, 11 maçta forma giydi ve 2 gol attı.