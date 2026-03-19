Haberler

Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Bayern Münih, ilk maç deplasmanda 6-1 yendiği Atalanta'yı kendi sahasında 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Bayern Münih, 6-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Atalanta'yı kendi sahasında ağırladı. Allianz Arena'da oynanan mücaadeleyi Bayern Münih, 4-1'lik skorla kazandı.

BAYERN MUNIH FARKINI ORTAYA KOYDU

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 25 ve 54. dakikada Harry Kane, 56. dakikada Lennart Karl ve 70. dakikada Luis Diaz kaydetti. Atalanta'nın tek golü 85. dakikada Lazar Samardzic ile geldi. 32 yaşındaki Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk İngiliz oyuncu olarak kayıtlara geçti.

İKİ MAÇTA TAM 10 GOL

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda 10-2'lik üstünlük sağlayan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı. Alman devi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 üniversiteye rektör ataması

Çok sayıda üniversiteye yeni rektör ataması
İngilizlerin kabusu Galatasaray

Liverpool şimdi yandı
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı

Ünlü iş kadını cezaevine gönderildi! Suçlamalar ağır
Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı! Çok sayıda koltuğa yeni isim

Gürlek döneminde bakanlıkta ilk atama rüzgarı
5 üniversiteye rektör ataması

Çok sayıda üniversiteye yeni rektör ataması
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcıya yeni görev