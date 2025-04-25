Bayern Münih'ten açıklama: Galatasaray teklif yapmadı

Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan ve ismi eski takımı Galatasaray ile anılan Sacha Boey için sıcak bir gelişme yaşandı.

''GALATASARAY'DAN TEKLİF GELMEDİ''

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Alman basınına açıklama yaparak Boey'in transfer durumuyla ilgili konuştu. Eberl, Türkiye ve Galatasaray'dan Boey için teklif almadıklarını söyleyerek, "Sacha Boey için ne Türkiye'den ne Galatasaray'dan bir teklif gelmedi. Ne olacağını sakince konuşacağız." ifadelerini kullandı.

REKOR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde istediğini bulamadı. Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma giyemeyen Sacha Boey, Alman devinde gözden düştü. Boey, bu sezon 14 maça çıktı ve 2 asist yaptı.