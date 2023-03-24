Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi

Bayern Münih, genç teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayırdı. Alman devinden yapılan açıklamada, "Nagelsmann'ın görevine son verildiğini ve yerine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı.

Bayern Münih, Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını ve göreve Thomas Tuchel'in geldiğini açıkladı. Alman devinden yapılan açıklamada, bu kararın kulübün CEO'su Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic ve başkan Herbert Heiner ile yapılan görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

THOMAS TUCHEL GÖREVE GELDİ

Alman ekibi Bayern Münih'te Nagelsmann'ın ayrılığı sonrası göreve Thomas Tuchel'in geldiği aktarıldı. Tuchel ile 2025'e kadar sözleşme imzalanacağı ve Alman teknik adamın pazartesi göreve başlayacağı ifade edildi.

NAGELSMANN'IN BAYERN KARNESİ

Bayern Münih'te 2021 yılından bu yana görev yapan Julian Nagelsmann, 2022 yılında Bundesliga sevinci yaşamıştı. Genç teknik adam toplamda ise Bayern Münih'te 84 maçta, 60 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.