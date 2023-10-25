Galatasaray'ın salladığı ama yıkamadığı Bayern Münih'te Kingsley Coman, karşılaşmanın ardından tıpkı takım arkadaşları Harry Kane ve Musiala gibi atmosfer için "İnanılmazdı" dedi.

Bayern Münih'te Galatasaray maçı sonrası sanki tüm yıldızlar ağızbirliği yaptı! Atmosfer Coman'ı da hayrete düşürdü

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Bayern Münih'te Kingsley Coman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada tıpkı arkadaşları gibi Rams Park'taki atmosferi övdü.

"BÖYLE ORTAMLARI SEVİYORUM"

Coman yaptığı değerlendirmede, "Böyle ortamları seviyorum. Bunun gibi atmosferlerde çok fazla adrenalin var ve bu gece inanılmazdı. Maçın Oyuncusu ödülünü kazanmak harika ama bugün en önemli şey kazanmaktı." dedi.

"ÇOK FAZLA BASKI YARATTILAR"

Fransız yıldız ayrıca, "Çok gergin ve zor maçtı. Kolay olmadı çünkü çok fazla baskı yarattılar, ancak ikinci yarıda daha fazla alan vardı ve bence bu yüzden ikinci yarı daha fazla gol attık." ifadelerini kullandı.