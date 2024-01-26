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Bayern Münih ile Galatasaray her konuda anlaştı! Sacha Boey imzayı atıyor

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Bayern Münih, Galatasaray'dan Sacha Boey'i 20 ila 25 milyon euro arası bir bonservisle renklerine bağlamaya artık çok yakın. Kulüpler arasında artık son pürüzlerde çözülürken Fransız futbolcu, bugün Münih'e gidecek.

İstanbulspor maçında forma giymeyen Sacha Boey, Bayern Münih'e imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin bonservisini 20 ila 25 milyon euro arasında belirlerken kısa süre içinde futbolcunun yeni takımına katılması bekleniyor.

MÜNİH'E GİDECEK

Galatasaray ile anlaşmaya artık çok yakın olan Bayern Münih, bugün Sach Boey'i Münih'e götürecek. Burada sağlık kontrolünden geçecek Fransız sağ bek daha sonra resmi imzayı atacak.

31 MAÇA ÇIKTI

2025 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon 31 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Sacha Boey Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Eymen Tunç:

gs daki mali krizin sonucu en iyi oyuncularını satıyorlar

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Ali :

İki sene daha bizde oynamalıydı... Defanstan ileri, ileriden geri en hızlı dönen futbolcumuz. Yokluğunu çok ararız. İnşallah gitmez; pürüz çıkar. :)

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ARAS ÇEKİÇ:

bayer maçında iyi pazarladı

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