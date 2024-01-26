Bayern Münih ile Galatasaray her konuda anlaştı! Sacha Boey imzayı atıyor

İstanbulspor maçında forma giymeyen Sacha Boey, Bayern Münih'e imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin bonservisini 20 ila 25 milyon euro arasında belirlerken kısa süre içinde futbolcunun yeni takımına katılması bekleniyor.

MÜNİH'E GİDECEK

Galatasaray ile anlaşmaya artık çok yakın olan Bayern Münih, bugün Sach Boey'i Münih'e götürecek. Burada sağlık kontrolünden geçecek Fransız sağ bek daha sonra resmi imzayı atacak.

31 MAÇA ÇIKTI

2025 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey, bu sezon 31 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.