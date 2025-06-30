Bayern Münih, Flamengo'yu Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Bayern Münih, Flamengo'yu Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Bayern Münih, Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Almanya temsilcisinin gollerini Harry Kane ve Goretzka kaydetti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Bayern Münih, Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Alman devi Bayern Münih ile Brezilya ekibi Flamengo, Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih rakibini 4-2 yenerken, Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Eric Pulgar (kendi kalesine), 9. ile 73. dakikalarda Harry Kane ve 41. dakikalarda Goretzka kaydetti.

Flamengo'nun gollerini ise 33. dakikada Gerson ve 55. dakikada Jorginho (penaltıdan) kaydetti.

Bayern Münih çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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