Haberler

Bayern Münih, Faslı futbolcu Ismael Saibari'yi kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayern Münih, PSV Eindhoven'dan 25 yaşındaki Faslı orta saha Ismael Saibari'yi 50 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti. Oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Faslı orta saha Ismael Saibari'yi transfer etti.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fas'ın kadrosunda yer alan 25 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınına göre Bayern Münih, bu transfer için PSV Eindhoven'a 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı

Anne ve oğlunu yedikleri peynir hastanelik etti
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın

Çocuk parkında iğrenç görüntü! Sarmaş dolaş 2 erkeği uyarınca...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı