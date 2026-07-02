Bayern Münih, Faslı futbolcu Ismael Saibari'yi kadrosuna kattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Faslı orta saha Ismael Saibari'yi transfer etti.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fas'ın kadrosunda yer alan 25 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınına göre Bayern Münih, bu transfer için PSV Eindhoven'a 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.