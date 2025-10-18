Haberler

Bayern Münih, Dortmund'u 2-1 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya 1. Futbol Ligi'nde haftanın maçında Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup ederek 7. maçında da galip geldi ve namağlup liderliğini devam ettirdi.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) haftanın maçında Bayern Münih, konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 7. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, rakibi karşısında 22. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Michael Olise'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Borussia Dortmund, 84. dakikada Julian Brandt'ın golüyle farkı bire indirse de Bayern Münih, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, Bundesliga'da sezon 7 maçını da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 14 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Bakan Fidan: Filistin'de iki devletli çözüm olursa garantör olmaya hazırız

Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması: Garantör olmaya hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

Galatasaray'da Sane'nin gecesi! Takımını adeta ipten aldı
Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil

Sergen Yalçın'ın büyük isyanı: Kabul edilebilir bir durum değil
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Düğünden sonra altınları çantaya dolduran damat, soluğu kuyumcuda aldı

Düğünden sonra altınları çantaya doldurup kuyumcuya koştu
Galatasaray'da Leroy Sane'nin gecesi

Galatasaray'da Sane'nin gecesi! Takımını adeta ipten aldı
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde araçla yaklaşıp kurşun yağdırdılar
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Akılalmaz olay! Annesinin cesediyle birlikte günlerce bu evde yaşadı
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Alman derbisinde 3 gol, kazanan Bayern Münih

Bayern ve Dortmund arasında nefes kesen maç! İşte kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.