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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hamburg ile 0-0 berabere kalarak son haftalardaki puan kayıplarına yenisini ekledi.

Ligde Köln ile 1-1 berabere kalan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e 2-1 yenilen Bayern Münih, Hamburg deplasmanından da bir puanla dönerek galibiyet özlemini 3 maça çıkardı.

Harry Kane, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Bavyera ekibinde, Alexander Rossing Lelesiit'in saçını çeken Joshua Kimmich ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart gördü.

Ligde namağlup zirve yarışını sürdüren Bayern Münih, 23 puanla ikinci sırada yer alırken Hamburg puanını 13 yaptı.

Paderborn'dan tarihi galibiyet

Ligin yeni takımlarından Paderborn, sahasında ağırladığı Schalke 04'ü 8-1 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada Jano ter Horst, 39, 45+4 ve 57. dakikalarda Stefano Marino, 55. dakikada Steffen Tigges, 73. dakikada Deniz Zeitler, 85. dakikada Gabriel Vidovic ve 90+5. dakikada Felix Götze attı.

Konuk takımın tek golünü ise 59. dakikada Adil Aouchiche kaydetti.

Bundesliga'nın diğer maçlarında Köln, sahasında Elversberg'i 5-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son verirken Mainz da Union Berlin'i 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA