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Bayer Leverkusen, Roma'yı deplasmanda mağlup etti

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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup etti. Florian Wirtz ve Santiago Hezze'nin attığı gollerle Leverkusen galibiyete ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İtalyan ekibi Roma, sahasında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında büyük heyecan yaşandı. Gol perdesini 28. dakikada Alejandro Grimaldo'nun pasında Florian Wirtz açtı ve Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi. 73. dakikada Santiago Hezze'nin ceza sahası dışından şık vuruşunda Alman ekibi skoru 2-0'a getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Bayer Leverkusen sahadan 2-0 galip ayrıldı ve final için avantaj elde etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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