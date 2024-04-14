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Bayer Leverkusen Bundesliga'da Şampiyon Oldu

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Bayer Leverkusen Bundesliga'nın 29. haftasında sahasında karşılaştığı Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyon oldu. Leverkusen kulüp tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşadı.

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayer Leverkusen evinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Leverkusen sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka ile 68, 83 ve 90. dakikalarda Florian Wirtz kaydetti.

Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 79'a çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. 1904 yılında kurulan Leverkusen tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, bu sezon ligde çıktığı 29 müsabakada hiç mağlup olmadı ve 25 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Xabi Alonso ile dipten zirveye

Antrenörlük kariyerine 2018 yılında Real Madrid altyapısında başlayan Xabi Alonso daha sonra Real Sociedad B takımının başına geçti. 42 yaşındaki çalıştırıcı ardından kariyerine Almanya'da devam etti.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'nın 8. haftasında sonra Bayer Leverkusen 17. sıradayken göreve gelen Alonso iki sezonda Alman ekibini zirveye taşıdı. Xabi Alonso ayrıca antrenörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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