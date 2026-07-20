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Bayburtlu milli bilardocular Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Bayburtlu milli bilardocular Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
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U19 Genç Milli Takımı, Slovenya'daki Pool Bilardo Gençler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takımda Bayburtlu sporcular Ahmet Efekan Karaaslan ve Mustafa Alperen Taştan yer alıyor.

Bayburtlu milli bilardo sporcuları Ahmet Efekan Karaaslan ile Mustafa Alperen Taştan'ın da yer aldığı U19 Genç Milli Takımı, Slovenya'da düzenlenen Pool Bilardo Gençler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Slovenya'nın Podcetrtek kentinde devam eden şampiyonada Türkiye'yi Ahmet Efekan Karaaslan, Mustafa Alperen Taştan, Aşkın Feraye Yılmaz ve Öykü Altın'dan oluşan milli takım temsil etti. Hollanda karşısında mücadeleyi 2-1 kazanan ay-yıldızlı ekip, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Milli takım, çeyrek final mücadelesini bugün saat 20.30'da oynayacak.

Daha önce 2026 Yılı Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. Etap 8 Top U-23 Gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Karaaslan ile aynı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Bayburtlu sporcu Taştan, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final sevinci yaşadı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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