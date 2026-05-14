Bayburtlu özel sporcular yeni başarılara odaklandı

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Türkiye Atletizm Birinciliği müsabakalarında altın madalya kazanan Bayburtlu iki sporcu, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören down sendromlu Ravza Turan ve Burak Dursun, yapılan yetenek taramasının ardından atletizm ile gülle atma branşlarına yönlendirildi.

Öğretmenlerinin desteğiyle yaklaşık 3 yıldır antrenman yapan sporcular, il müsabakalarında elde ettikleri derecelerle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Samsun'da bir süre önce düzenlenen organizasyonda genç kızlar gülle atma kategorisinde Ravza Turan birincilik kürsüsüne çıkarken, Burak Dursun ise genç erkekler 100 ve 200 metre yarışlarını kazanarak çifte şampiyonluk elde etti.

Başarılarını sürdürmeyi hedefleyen sporcular, beden eğitimi öğretmeni Sadettin Yazoğlu eşliğinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Sporcuların en büyük hedefleri ise milli takım kadrosuna seçilerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek.

Okul müdürü Mahmut Sarıaslan, AA muhabirine, öğrencilerin okulun yanı sıra okul dışı öğrenme ortamlarından da faydalanmasını önemsediklerini söyledi.

Bu kapsamda özel sporcularla Türkiye şampiyonalarına katılım sağlayarak önemli başarılar elde ettiklerine işaret eden Saraslan, "Bunların geri dönüşü noktasında çok olumlu referanslarımız oldu. Çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanında sosyal gelişimleri, iletişim becerileri, günlük yaşam becerileri noktasında olumlu katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklarımızın yarışmalara katılmasının Bayburt'ta bir farkındalık oluşturduğu düşüncesindeyiz. Özel sporcularımıza imkan verilirse, destek sağlanırsa her türlü başarıyı gösterirler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıaslan, öğrencilerin milli sporcu olması noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Beden eğitim öğretmeni Sadettin Yazoğlu ise Burak Dursun'un son 3 yıldır 200 metrede şampiyon olduğunu, Ravza Turan'ın ise geçen yıl 5'inci olduğu müsabakalarda bu yıl şampiyonluk elde ettiğini aktardı.

Öğrencilerinin kısıtlı alanlarda antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandığını ifade eden Yazoğlu, "Burada 50 metrekarelik alanda şampiyonlar çıkardık. İklim koşullarından dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Oldukça zor şartlarda hareket ediyoruz. Dışarıya çıktığımızda çocuklarımız hastalanıyor ama bu küçücük alanda ciddi başarılar elde ettik." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Buse Kılıçaslan da öğrencilerin şampiyonluğunun sportif başarının ötesinde en temel becerilerinin de gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Özel eğitim öğretmeni Büşra Polattimur ise özel öğrencilere fırsat verildiğinde adeta yıldız gibi parlayıp çok büyük başarılar elde edebileceklerini kaydetti.