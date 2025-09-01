Bayburt'taki Tenis Kordu Yenilendi
Bayburt Belediyesi, Zahit Mahallesi'ndeki tenis kortunu yenileyerek yeniden hizmete açtı. Belediye Başkanı Mete Memiş, kortta çocuklarla tenis oynayarak sporun önemine dikkat çekti.
Bayburt'taki tenis kortu tadilatın ardından yeniden hizmete alındı.
Zahit Mahallesi Sahilyolu Sokak'taki tenis kortu, Bayburt Belediyesince yenilendi.
Belediye Başkanı Mete Memiş, kortta Bayburt Belediyesi Tenis Yaz Okulu kapsamında eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklarla bir süre tenis oynayan Memiş, her zaman sporcuların yanında yer aldıklarını belirtti.
Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Tenis İl Temsilcisi Ramazan Ceylan ise kortun yeniden düzenlenmesiyle sporculara çok güzel bir alan kazandırıldığını vurgulayarak, Başkan Memiş'e teşekkür etti.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Spor