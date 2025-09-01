Bayburt'taki Tenis Kordu Yenilendi

Bayburt'taki tenis kortu tadilatın ardından yeniden hizmete alındı.

Zahit Mahallesi Sahilyolu Sokak'taki tenis kortu, Bayburt Belediyesince yenilendi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, kortta Bayburt Belediyesi Tenis Yaz Okulu kapsamında eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla bir süre tenis oynayan Memiş, her zaman sporcuların yanında yer aldıklarını belirtti.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Tenis İl Temsilcisi Ramazan Ceylan ise kortun yeniden düzenlenmesiyle sporculara çok güzel bir alan kazandırıldığını vurgulayarak, Başkan Memiş'e teşekkür etti.