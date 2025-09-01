Bayburt'taki Tenis Kordu Yenilendi

Bayburt'taki Tenis Kordu Yenilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Belediyesi, Zahit Mahallesi'ndeki tenis kortunu yenileyerek yeniden hizmete açtı. Belediye Başkanı Mete Memiş, kortta çocuklarla tenis oynayarak sporun önemine dikkat çekti.

Bayburt'taki tenis kortu tadilatın ardından yeniden hizmete alındı.

Zahit Mahallesi Sahilyolu Sokak'taki tenis kortu, Bayburt Belediyesince yenilendi.

Belediye Başkanı Mete Memiş, kortta Bayburt Belediyesi Tenis Yaz Okulu kapsamında eğitim alan çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla bir süre tenis oynayan Memiş, her zaman sporcuların yanında yer aldıklarını belirtti.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Tenis İl Temsilcisi Ramazan Ceylan ise kortun yeniden düzenlenmesiyle sporculara çok güzel bir alan kazandırıldığını vurgulayarak, Başkan Memiş'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Spor
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek

Valilikten motosiklet genelgesi: Bunlara asla müsaade edilmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Kadınlardan biri 17 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.