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Bayburt’ta okul sporları dart il birinciliği tamamlandı

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Bayburt’ta okul sporları dart il birinciliği tamamlandı
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Bayburt’ta Okul Sporları kapsamında düzenlenen ’Dart İl Birinciliği’ müsabakalarında yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu.

Bayburt'ta Okul Sporları kapsamında düzenlenen 'Dart İl Birinciliği' müsabakalarında yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu.

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda okul takımları dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sona ermesinin ardından yıldız kızlar kategorisinde 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu birinci, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu ikinci, Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Şehit Erdal Eraslan Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu birinci, Maden Ortaokulu ikinci, Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu üçüncü, Kalecik İmam Hatip Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı.

Genç kızlar kategorisinde Milli İrade Anadolu Lisesi birincilik, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ikincilik, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülük, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi dördüncülük elde etti. Genç erkeklerde ise birincilik kürsüsüne çıkan Bayburt Fen Lisesini, Bayburt Lisesi ikinci, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü olarak takip etti.

Müsabakaların sonunda dereceye giren okullar ve öğrenciler tebrik edilerek kupa ile madalyaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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