Bayburt'ta Boks Şampiyonası Tamamlandı

Bayburt'ta Boks Şampiyonası Tamamlandı
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Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Bayburt'ta gerçekleştirildi. Vali Eldivan, ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın ödül törenine katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Toplam 850 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın final ve ödül töreni, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Vali Eldivan, ödül töreninde tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Organizasyonda emeği geçen başta Türkiye Boks Federasyonu başkanı olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerini ileten Vali Eldivan, sporcuların azmini ve centilmenliklerini takdir etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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